OnePlus Red Cable Club ufficiale in Italia: più siete fedeli e più risparmiate

Si muovono le acque sul fronte OnePlus, e le ultime novità riguardano da vicino gli utenti europei e quelli italiani. La casa cinese ha ufficializzato il programma di fidelizzazione denominato OnePlus Red Cable Club.

Abbiamo già parlato di questo programma di fidelizzazione di OnePlus, lanciato inizialmente in India. Si tratta di un sistema secondo il quale gli utenti accedono a diversi livelli di fidelizzazione in base ai punti accumulati, denominati Growth Values. Questi Growth Values vengono acquisiti tramite acquisti di prodotti OnePlus e tramite attività sui canali ufficiali dell'azienda, come il forum.