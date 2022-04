OnePlus lavora su un rebrand del pieghevole Oppo Find N

Per chi non lo sapesse, OnePlus e Oppo, così come Vivo e Realme, fanno tutte parte di BBK Electronics: non è quindi la prima volta che smartphone di queste aziende risultino simili (per non dire identici) tra di loro. Purtroppo non si conosce molto riguardo questo fantomatico smartphone pieghevole di OnePlus (che sarà comunque molto simile a Oppo Find N), e dunque non sappiamo quando sarà lanciato e se arriverà mai in Europa.

BBK Electronics e le sue aziende si stanno impegnando attivamente sul fronte degli smartphone pieghevoli: anche Vivo si sta infatti preparando a lanciare il suo pieghevole Vivo X Fold entro la fine del mese.