OnePlus poliedrica: nel 2022 arriveranno smartphone e indossabili

Stando a quanto riferito dal leaker Mukul Sharma , OnePlus sta preparando il lancio di più dispositivi per la serie Nord. È ormai limpido che il prossimo 17 febbraio arriverà il nuovo OnePlus Nord CE 2 5G , con un debutto che avverrà da subito anche in Italia .

OnePlus ha dimostrato di non essere interessata soltanto al settore di mercato degli smartphone top di gamma, lanciando la serie Nord nel 2020 che ha riscosso successo nella gamma media del mercato. Per il 2022 la musica non cambia .

Oltre a questo, l'azienda sta preparando anche Nord CE 2 Lite 5G, un dispositivo che dovrebbe arrivare con processore Snapdragon 695, display a 90 Hz e batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Riman però da capire se il lancio di questo dispositivo sarà riservato esclusivamente al mercato indiano, o se verrà commercializzato anche da noi.

Ma non finisce qui: OnePlus lancerà a breve anche dei nuovi dispositivi indossabili. I rumor parlano di un nuovo smartwatch, che ragionevolmente arriverà come OnePlus Watch 2, e di una nuova smartband. Tali prodotti sembrano abbastanza sicuri per il mercato indiano, torneremo ad aggiornarvi quando avremo dettagli sul loro lancio in Europa.