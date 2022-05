Anche OnePlus vuole il suo pieghevole, ma non sarà rapida

Non è la prima volta che si parla di uno smartphone pieghevole di OnePlus, anche se ancora non è stato avvistato dai radar dei leaker e tantomeno sul mercato. Stando a quanto recentemente riferito da Max Jambor su Twitter sarà il 2023 l'anno buono per vedere lo smartphone pieghevole di casa OnePlus.

Il mercato degli smartphone negli ultimi anni si è arricchito del settore dei pieghevoli . In questo Samsung la fa da padrona seguita da Motorola , con altri produttori che hanno mostrato finora soltanto dei concept o dispositivi non destinati al mercato occidentale. Anche OnePlus si affaccia alla finestra.

Al momento il leaker non ha condiviso altre informazioni sul pieghevole OnePlus. Sembra comunque che ci sarà del tempo per seguire il suo sviluppo prima del lancio ufficiale, continuate a seguirci per non perdervi i prossimi aggiornamenti.