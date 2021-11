OnePlus pensa in grande per il suo pieghevole: ecco l'ultimo brevetto

Questo potrebbe presto cambiare però: l'azienda cinese ha infatti depositato un brevetto presso il World Intellectual Property Office (WIPO) che ha come protagonista l'idea per uno smartphone pieghevole. Come vedete dalle immagini presenti in galleria , che corrispondono alle bozze allegate al brevetto, si tratterebbe di un device dotato di doppia cerniera , quindi potenzialmente ripiegabile in tre parti .

Il mercato degli smartphone pieghevoli è cresciuto notevolmente negli ultimi due anni e sono diversi i produttori che vi hanno investito risorse. Tra questi non troviamo ancora OnePlus , che per ora si è limitata a presidiare il segmento dei top di gamma e dei medio-gamma.

Il brevetto non dice molto altro sul dispositivo che ha in mente OnePlus, non indica nemmeno di quale tipologia di schermo potrebbe trattarsi. Sicuramente un'idea del genere donerebbe un particolare appeal al pieghevole di OnePlus, per distinguersi dai concept attuali rappresentati dai Z Flip 3 e Z Fold 3 di Samsung.

La presenza di questo brevetto tuttavia non assicura che il dispositivo verrà realizzato. OnePlus non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, e nemmeno lasciato intendere qualche dettaglio. Torneremo ad aggiornarvi se dovessero emergere novità.