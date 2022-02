OnePlus Oscar in fase di sviluppo: sarà un top di gamma?

Nelle ultime ore sono emersi dettagli su un nuovo smartphone al quale starebbe lavorando OnePlus. Stando a quanto riferito dal leaker Yogesh Brar , tale dispositivo sarebbe identificato dal nome in codice Oscar . Si tratterebbe non di un dispositivo della serie Nord , pertanto ci aspettiamo che si tratterà di un device di gamma alta .

Al momento non sono stati indicati ulteriori dettagli su questo dispositivo, le indiscrezioni trapelate in rete indicano che potrebbe trattarsi della variante base di OnePlus 10, non ancora annunciata nemmeno per il mercato cinese.