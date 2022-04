OnePlus Nord N20 5G ufficiale: il medio gamma di oggi, con il software di ieri

Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,43'' FHD+ AMOLED

: 6,43'' FHD+ AMOLED CPU : Qualcomm Snapdragon 695

: Qualcomm Snapdragon 695 RAM : 6 GB

: 6 GB Archiviazione : 128 GB espandibile (con microSD fino a 512 GB)

: 128 GB espandibile (con microSD fino a 512 GB) Fotocamera posteriore : Principale : 64 megapixel Monocromatico Macro : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel

: 16 megapixel Connettività : 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS

: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS Batteria : 4.500 mAh con ricarica a 33 Watt (50% in mezz'ora)

: 4.500 mAh con ricarica a 33 Watt (50% in mezz'ora) OS: Android 11 con OxygenOS

OnePlus Nord N20 5G va all'essenziale insomma: niente elevato refresh, niente fotocamere particolari (di fatto sul retro è come se ci fosse solo il sensore principale), e non ci risulta nemmeno ci sia la ricarica wireless. In compenso il lettore di impronte digitali è nascosto sotto al display, e c'è una sola configurazione, quella illustrata qui sopra, senza particolari varianti.

Peccato poi per il software fermo ad Android 11: è un peccato che in piena primavera 2022 escano ancora smartphone nuovi con la precedente versione di Android, ennesimo esempio di una frammentazione che non vuole andare via.