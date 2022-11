OnePlus Nord CE 3: svelate le specifiche dello smartphone economico di OnePlus

A pubblicare tutte queste informazioni su OnePlus Nord CE 3 è stato il solito OnLeaks, leaker abbastanza conosciuto e affidabile. Rispetto alla passata generazione, le differenze non saranno tantissime: il design dovrebbe essere decisamente simile a Nord CE 2, non la differenza che OnePlus Nord CE 3 dovrebbe montare un pannello più grande, da 6,7 pollici, in risoluzione FHD+ e con supporto al refresh rate a 120 Hz .

La batteria sarà da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67 W. Non mancherà ovviamente un sensore d'impronte digitali posto sul bordo dello smartphone.

Rispetto alla passata generazione, ci sono alcuni passi in avanti interessanti (come il sensore da 108 MP o la ricarica rapida "più rapida"), ma staremo a vedere se varrà la pena effettuare un upgrade da OnePlus Nord CE 2 o CE 2 Lite. In ogni caso, non bisognerà attendere troppo per scoprirlo: OnePlus Nord CE 3 dovrebbe arrivare durate il primo o al massimo il secondo trimestre del 2023.