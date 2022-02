OnePlus Nord CE 2: trapelano dettagli su batteria e ricarica rapida

Torniamo a parlare di OnePlus Nord CE 2, uno dei prossimi smartphone di gamma media che l'azienda cinese pianifica di lanciare sul mercato. Nelle ultime ore sono emersi i dettagli su batteria e velocità di ricarica.

Grazie a mySmartPrice, che ha scovato i dettagli di una delle certificazioni necessarie alla commercializzazione di OnePlus Nord CE 2, abbiamo modo di vedere in anteprima le specifiche che riguardano la batteria: la capacità sarà da 4.500 mAh e sarà in grado di ricaricarsi rapidamente con un output massimo pari a 65W. Sicuramente una velocità non comune nel settore dei medio-gamma.