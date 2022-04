OnePlus Nord CE 2 Lite ufficiale in India: ecco tutte le specifiche tecniche

Dopo un susseguirsi di rumor durato parecchie settimane, finalmente OnePlus ha presentato ufficialmente OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: lo smartphone medio gamma, la momento, è stato presentato solo in India (ma un leaker ha parlato di lancio globale imminente), ma speriamo di poterlo vedere presto anche nel nostro Paese, visto le specifiche tecniche interessanti.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G monta un display da 6,59 pollici in risoluzione FHD+ e con refresh rate a 120 Hz. La fotocamera frontale, posta in un foto, è da 16 MP mentre quella principale è da 64 MP. Il SoC è uno Snapdragon 695 octa-core e la batteria è da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 33 W. Sfortunatamente manca lo slider per il silenzioso tipico di OnePlus, ma è presente il jack audio da 3,5 mm.