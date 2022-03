OnePlus Nord CE 2 Lite: il design conferma la parentela con OPPO

OnePlus è pronta a lanciare un nuovo smartphone della serie Nord: vi abbiamo già parlato infatti delle specifiche tecniche di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, ma ora sono trapelate anche alcune immagini del dispositivo, che ricorda molto da vicino alcuni smartphone di OPPO e Realme (in particolare il recentissimo Realme V25).

Il retro dello smartphone di OnePlus sarà in plastica con i bordi leggermente arrotondati, mentre frame che circonda il dispositivo sarà in metallo. Le fotocamere posteriori saranno poste in una rettangolo in alto a sinistra e saranno tre, posizionate esattamente come su Realme V25. Dalle foto si nota anche il lettore d'impronte digitali sul lato del dispositivo, "incastonato" nel tasto di sblocco.