OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è pronto al lancio con un design già visto

Il prossimo 30 aprile, in India, OnePlus non presenterà soltanto OnePlus 10R, ma anche il Nord CE 2 Lite 5G. In vista del debutto, l'azienda ha anche diffuso nuovi teaser che rivelano le specifiche del nuovo dispositivo. Si tratta di uno smartphone da "fascia media" e, a questo proposito, vi consigliamo di consultare le nostre guide sui migliori smartphone nel mese di aprile.