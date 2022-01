OnePlus Nord CE 2 arriverà in Europa: novità su colori e specifiche

Arrivano nuovi dettagli sui prossimi smartphone che lancerà OnePlus sul mercato, in particolare per il segmento dei medio-gamma. Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli su OnePlus Nord 2 CE.

Dopo aver scovato il suo presunto design alla fine dell'anno scorso, arrivano buone notizie per chi lo aspetta in Europa. Stando alle fonti citate da TechInsider, OnePlus Nord 2 CE arriverà anche nei mercati europei. Le colorazioni previste per il nostro mercato saranno Bahama Blue, Gray Mirror. Dal lato tecnico, il dispositivo arriverà con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Non mancherà il supporto al 5G.