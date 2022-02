OnePlus Nord CE 2 5G: ora conosciamo anche le colorazioni

OnePlus si avvicina sempre di più al lancio del suo nuovo medio-gamma, il OnePlus Nord CE 2 5G che con tutta probabilità arriverà da subito anche nel mercato italiano.

Dopo aver conosciuto il suo design e le presunte specifiche tecniche, OnePlus stessa ha rivelato le colorazioni previste per il lancio: saranno la Bahama Blue e Mirror Gray le colorazioni che arriveranno sul mercato, risultato di un'attenta indagine da parte di OnePlus per scegliere le alternative migliori, anche in termini di materiali di realizzazione.