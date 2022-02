OnePlus Nord CE 2 5G: data di lancio e super ricarica rapida

Anche OnePlus, dopo Samsung, scalda i motori e si prepara a lanciare un paio di interessanti novità sul mercato. Nelle ultime ore sono trapelati interessanti dettagli su OnePlus Nord CE 2 5G, il nuovo medio-gamma della casa cinese.

Il video che trovate allegato al tweet in basso è stato condiviso da OnePlus India e indica la data di lancio del nuovo OnePlus Nord CE 2 5G. Il teaser ci mostra brevemente anche il design del dispositivo, con il modulo fotografico con fori circolari grandi per la fotocamera posteriore. Il dispositivo verrà lanciato il 17 febbraio e supporterà, come confermato dal sito ufficiale indiano di OnePlus la ricarica rapida SuperVOOC a 65W.