OnePlus Nord 3 esiste: il nome dello smartphone spunta sul sito dell'azienda

Nell'ultimo periodo, OnePlus è stata molto impegnata con il rilascio di alcuni smartphone : OnePlus Nord CE 2 Lite e OnePlus 10R 5G sono da poco arrivati rispettivamente in India e Cina, ma l'azienda è già al lavoro su un nuovo dispositivo che dovrebbe invece arrivare a luglio.

Stiamo parlando ovviamente di OnePlus Nord 3, dispositivo di cui si è parlato negli scorsi giorni in seguito ad alcuni rumor: secondo il leaker Mukul Sharma, lo smartphone è effettivamente in lavorazione, visto che il suo nome è spuntato per poco tempo sul sito ufficiale di OnePlus India. Nessun dubbio dunque sull'esistenza del dispositivo.

Lo smartphone, come detto, dovrebbe arrivare a luglio di quest'anno e dovrebbe montare un chip Dimensity 8100, unito a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Come OnePlus 10R, dovrebbe montare un sensore principale da 50 MP, una fotocamera frontale da 16 MP e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 150 W.