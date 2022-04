OnePlus prepara il lancio globale di Nord 2T e Nord CE 2 Lite

Non è una novità: la serie OnePlus Nord si prepara ad accogliere due nuovi dispositivi. Vi abbiamo già parlato abbondantemente di OnePlus Nord 2T 5G e di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G , ma fino ad ora non era chiaro per quali mercati erano stati pensati gli smartphone . Un nuovo rumor parla però di un lancio globale a breve per entrambi i dispositivi.

Secondo SnoopyTech infatti, OnePlus sta pianificando un lancio globale per entrambi i dispositivi: questo vuol dire che gli smartphone arriveranno anche in Europa e dunque in Italia. Il leaker ha dichiarato che le varianti disponibili globalmente saranno la 8 + 128 GB e la 12 + 256 GB nelle colorazioni Gray Shadow e Jade Fog per OnePlus Nord 2T 5G e la 6 + 128 GB nei colori Black Dusk e Blue Tide per OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Nell'attesa di una conferma ufficiale da parte dell'azienda, vi rimandiamo agli articoli relativi le specifiche tecniche di OnePlus Nord 2T 5G, smartphone di fascia media con SoC MediaTek, e di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, smartphone di fascia medio bassa ma che punta ad essere quasi un flagship killer.