OnePlus Nord 2T 5G ufficiale: gioca a fare il flagship killer

OnePlus Nord 2T 5G è finalmente realtà, dopo diversi mesi di speculazioni al riguardo. Al suo fianco anche OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e gli auricolari OnePlus Nord Buds, in una giornata "a tutto Nord" per l'azienda cinese, che ha riscoperto il fascino della fascia media, dopo anni di flagship killer (o presunti tali). Ma non perdiamoci per strada, e vediamo chi è questo OnePlus Nord 2T 5G.