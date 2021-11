OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition ufficiale in Italia a 529 euro

Proprio come promesso dai rumor emersi nelle settimane scorse, OnePlus ha ufficializzato una nuova variante del suo Nord 2, uno dei dispositivi medio-gamma più interessanti della casa cinese. Parliamo di OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition. La scheda tecnica è identica al Nord 2 che già conosciamo, la trovate di seguito.

OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,43" (1.080 x 2.400 pixel, 410 ppi, 20:9), 90Hz, AMOLED

: 6,43" (1.080 x 2.400 pixel, 410 ppi, 20:9), 90Hz, AMOLED CPU : MediaTek Dimensity 1200-AI con GPU ARM G77 MC9

: MediaTek Dimensity 1200-AI con GPU ARM G77 MC9 RAM : 12 GB LPDDR4X

: 12 GB LPDDR4X Archiviazione : 256 GB UFS 2.1

: 256 GB UFS 2.1 Fotocamera posteriore (con dual LED flash, PDAF+CAF): Principale : 50 megapixel, pixel size 1.0 μm, f/1.88, OIS, video 4K@30fps, 1080p@120fps Grandangolo : 8 megapixel, FOV 119,7°, f/2.25, EIS Monocromatico : 2 megapixel, f/2.5

(con dual LED flash, PDAF+CAF): Fotocamera frontale : 32 megapixel, Sony IMX615, pixel size 0,8 μm, f/2.45, EIS, video 1080p@30fps

: 32 megapixel, Sony IMX615, pixel size 0,8 μm, f/2.45, EIS, video 1080p@30fps Connettività : dual nano-SIM, 5G, LTE (DL Cat 18/UL Cat 13), Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC, USB 2.0 Type-C

: dual nano-SIM, 5G, LTE (DL Cat 18/UL Cat 13), Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC, USB 2.0 Type-C Batteria 4.500 mAh con Warp Charge 65 (0-100% in meno di 35 minuti)

4.500 mAh con Warp Charge 65 (0-100% in meno di 35 minuti) Dimensioni : 158,9 x 73,2 x 8,25 mm

: 158,9 x 73,2 x 8,25 mm Peso : 189 grammi

: 189 grammi OS: Android 11 con OxygenOS 11.3

Le principali novità rispetto all'edizione standard le vediamo nel look del dispositivo: come vedete dalle immagini in galleria, OnePlus ha realizzato una pellicola esterna con gli iconici PAC-DOTS con un design fosforescente che si illuminerà al buio. Inoltre, lo slider per le notifiche di OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition ha lo stesso colore blu scuro dei TURN-TO-BLUE del gioco.

Altre novità sono previste a livello di interfaccia grafica: le icone sono state ridisegnate in base al tema del gioco, così come sono stati integrati degli sfondi statici e dinamici esclusivi a tema PAC-MAN. Per l'app Fotocamera troveremo un filtro di scatto personalizzato e lo stesso gioco PAC-MAN 256 sarà preinstallato.

Uscita e Prezzo

Il nuovo OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition sarà disponibile nel mercato italiano a partire dal 16 novembre al prezzo di 529 euro. Lo troverete sullo store ufficiale OnePlus e su Amazon Italia. Non è escluso che si renderà protagonista di qualche offerta per il Black Friday. Qui sotto trovate il collegamento per iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte tech.

