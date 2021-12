OnePlus fissa un evento per il 5 gennaio: è già ora di OnePlus 10?

Come vedete dal tweet che trovate a fine articolo, condiviso dal leaker Max Jambor , OnePlus ha fissato un evento ufficiale per il 5 gennaio . L'evento si terrà nell'ambito del CES di Las Vegas , la nota fiera tech che attira le attenzioni dei maggiori produttori mondiali. Cosa vedremo? Proprio quello che state pensando: sembra che sia già giunta l'ora dei OnePlus 10 .

Nelle ultime settimane abbiamo appreso che il lancio sul mercato europeo di OnePlus 10 avverrà in un secondo momento, probabilmente verso marzo / aprile 2022. Dunque ci aspettiamo che OnePlus presenti i suoi nuovi flagship durante l'evento a Las Vegas, per poi veicolarli sul mercato in un secondo momento. Continuate a seguirci per non perdervi un aggiornamento su OnePlus 10.