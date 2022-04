OnePlus prepara due nuovi smartphone e un paio di cuffiette per il 28 aprile

OnePlus scalda i motori per ulteriori novità sul mercato smartphone e non solo, dopo aver lanciato ufficialmente il suo OnePlus 10 Pro a livello internazionale.

Da tenere bene in considerazione che l'evento riguarderà il mercato indiano, e molto probabilmente i modelli che verranno presentati arriveranno ufficialmente esclusivamente per il mercato indiano in prima battuta. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo maggiori dettagli sul loro arrivo in Europa.