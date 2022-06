Una delle caratteristiche più amate di OnePlus diventerà un'esclusiva dei modelli Pro

Secondo il tweet dell'informatore Yogesh Brar , questa caratteristica, d'ora in poi, sarà un'esclusiva dei modelli Pro insieme ad alcuni top di gamma di OPPO. Se questa indiscrezione fosse confermata, significherebbe che gli utenti che non vogliono o non possono rinunciare allo slider, dovranno puntare all'acquisto di un modello premium.

È una delle caratteristiche più amate dai fan di OnePlus sin dal lancio di OnePlus2 nel 2015 : parliamo dello slider – noto anche come OnePlus Alert Slider – ovvero il tasto fisico per le notifiche, presente anche sull'ultimo Nord 2T.

Tuttavia, per il momento, non ci sono né conferme né smentite su questa indiscrezione. In ogni caso, sarà interessante capire il motivo di questa eventuale decisione che, in poco tempo, ha già fatto suscitato qualche polemica tra i fan di OnePlus.