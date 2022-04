Oneplus Ace appare in un video dal vivo a pochi giorni dal lancio

Nelle ultime settimane si è parlato sempre più spesso di un nuovo smartphone di Oneplus che dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni in Cina: lo Oneplus Ace . Il dispositivo , che dovrebbe essere presentato in India con il nome Oneplus 10R , presenta un design squadrato piuttosto particolare e non si conoscono molti dettagli tecnici.

OnePlus Ace dovrebbe essere presentato in Cina il 21 aprile, con una messa in vendita a partire dal 24 aprile. Da quello che si è potuto capire, chi lo prenoterà avrà diritto a uno sconto sul prezzo di acquisto oltre ad avere in regalo un altoparlante Bluetooth e l'iscrizione a una piattaforma video per un certo periodo. Vi lasciamo alle immagini del materiale pubblicitario, ma restate collegati per altri aggiornamenti!