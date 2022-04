OnePlus Ace ufficiale: il gemello di Realme GT Neo 3

OnePlus , come preannunciato ampiamente dai rumor delle scorse settimane, ha ufficializzato il suo OnePlus Ace . Si tratta di uno smartphone che ha un sapore già provato, visto che corrisponde al fratello quasi gemello di Realme GT Neo 3 e di OnePlus 10R . Andiamo a vedere la scheda tecnica completa .

OnePlus Ace: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo OnePlus Ace è stato annunciato nelle colorazioni Blue e Black esclusivamente per il mercato cinese. Il prezzo di lancio corrisponde all'equivalente di circa 360€ per la versione 8GB + 128GB, e sale all'equivalente di circa 500€ per la variante 12GB + 512GB. Vista la sua estrema similitudine con Realme GT Neo 3, dubitiamo fortemente che arriverà nel mercato italiano.