OnePlus Ace è un Frankenstein a tre con Oppo e Realme

Negli ultimi due anni abbiamo visto OnePlus essere molto presente nel settore degli smartphone di gamma media, con la serie Nord che ad oggi conta diversi modelli. In cantiere per l'azienda cinese ci sarebbe un nuovo inedito modello.

Si chiama OnePlus Ace il nuovo dispositivo che starebbe sviluppando OnePlus secondo Digital Chat Station. Il dispositivo potete vederlo nei primi render in galleria. Il nome ci fa subito pensare ai modelli Reno Ace lanciati in passato da OPPO. Inoltre, secondo i rumor appena emersi, OnePlus Ace non dovrebbe essere altro che un Realme GT Neo3 ribrandizzato.