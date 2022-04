Confermato: Oneplus Ace e 10R sono lo stesso smartphone

Torniamo a parlare dell'Oneplus Ace, il nuovo smartphone di Oneplus che dovrebbe essere presentato tra pochi giorni. Abbiamo visto come il dispositivo sarà lanciato in patria il 21 aprile, mentre il 28 aprile dovrebbe presentato un telefono dall'aspetto simile, lo Oneplus 10R.

Ora la stessa Oneplus ha confermato che i due smartphone sono in effetti varianti dello stesso dispositivo: uno per il mercato cinese, l'Ace, e uno per il mercato globale, lo 10R.