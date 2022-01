OnePlus 9RT: il debutto in Europa è vicino?

Nelle ultime ore OnePlus ha condiviso interessanti novità in merito al dispositivo. L'account indiano dell'azienda cinese su Twitter ha riferito, tramite il codice Morse che trovate in fondo a questo articolo, che OnePlus 9RT arriverà presto ufficialmente nel mercato indiano .

L'annuncio di OnePlus India non ci dice nulla di più in merito al prezzo di lancio o alla disponibilità del modello. Al momento non abbiamo indicazioni che lo stesso debutto possa avvenire in Europa. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.