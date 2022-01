OnePlus 6 e 6T ai saluti: non ci saranno più aggiornamenti ufficiali

OnePlus ha da sempre dimostrato una particolare attenzione per il supporto software dei suoi dispositivi e OnePlus 6 e 6T sono stati tra i modelli più aggiornati nella storia recente dell'azienda.

Purtroppo anche per i top di gamma del 2018 di casa OnePlus è giunto il momento dei saluti definitivi: OnePlus, tramite il suo forum, ha annunciato che OnePlus 6 e 6T non riceveranno più aggiornamenti. La fine del supporto software arriva dopo 3 major update (per OnePlus 6), circa una trentina di build Closed e Open Beta per un totale di più di 3 anni di aggiornamenti.