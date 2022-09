OnePlus 11 Pro esce allo scoperto: flagship di razza

Da diversi anni ormai conosciamo OnePlus per il suo forte impegno nel settore di mercato degli smartphone , iniziato con i top di gamma Android e poi esteso al segmento dei medio-gamma.

Il nuovo processore top di gamma di Qualcomm verrà svelato ufficialmente, con grossa probabilità, a novembre durante il keynote annuale di Qualcomm. Questo sarà accompagnato da 8 o 16 GB di RAM e almeno 256 GB di storage interno.

Il sistema operativo sarà Android 13 basato sull'ormai nota OxygenOS 13, arrivata giusto qualche ora fa in versione stabile per OnePlus 10 Pro. Il display sarà un AMOLED da 6,7" a risoluzione quad HD+ con refresh rate massimo a 120 Hz. La fotocamera anteriore sarà da 16 megapixel e integrata in un foro del display stesso.

Posteriormente ci sarà un robusto comparto fotografico: il sensore principale sarà da 50 megapixel, il grandangolo da 48 megapixel e un teleobiettivo da 32 megapixel con zoom ottico 2x. La batteria integrata avrà una capacità complessiva da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da ben 100W.

Ancora non conosciamo la data di lancio fissata da OnePlus, ci aspettiamo che questo avvenga verso fine anno.