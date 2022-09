OnePlus 11 Pro nelle prime immagini: nuove fotocamere, torna l'alert slider

Da diversi anni ormai conosciamo OnePlus per il suo forte impegno nel settore di mercato degli smartphone, iniziato con i top di gamma Android e poi esteso al segmento dei medio-gamma.

Tra i suoi flagship attualmente troviamo OnePlus 10 Pro, con la serie T arrivata recentemente. All'orizzonte c'è un nuovo dispositivo in questo segmento, il OnePlus 11 Pro che nelle ultime ore è trapelato online.

Grazie al solito OnLeaks abbiamo modo di vedere per la prima volta come sarà il nuovo top di gamma assoluto di casa OnePlus. Le immagini, che trovate nella galleria a fine articolo, mostrano il design del dispositivo e ci forniscono qualche anticipazione in merito alle specifiche tecniche.