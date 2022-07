OnePlus 10T svelato in anticipo: specifiche e immagini complete

Con l'annuncio della scorsa settimana, Oneplus ha confermato il lancio del suo nuovo Oneplus 10T, un dispositivo "diverso" rispetto all'ottimo Oneplus 10 Pro, in quanto più che un'evoluzione ne rappresenta una sorta di spin-off. Infatti l'azienda dell'ex flagship killer con Oneplus 10T ha deciso di puntare tutto su potenza e velocità di ricarica, come se avesse voluto differenziare i due dispositivi, rinunciando quindi alla partnership con Hasselblad per le fotocamere e persino all'ormai famoso tasto laterale per le notifiche, in favore di un maggiore spazio per la ricarica a 150 W. Ora però dall'india sono arrivate nuove immagini e le presunte specifiche complete: andiamo a vederle! Segui AndroidWorld su News

Oneplus 10T: presunte specifiche tecniche

Grazie al leaker Ishan Agarwal e a Pricebaba, siamo venuti in possesso delle specifiche complete della variante OnePlus 10T 5G per l'India, che molto probabilmente sarà la stessa che arriverà da noi. Queste per la maggior parte corrispondono a quanto appreso da precedenti anticipazioni. Schermo: Fluid AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+ di 2.412 x 1.080 pixel, colori a 10 bit, gamma di colori sRGB e HDR10+, con foro per la fotocamera anteriore

Fluid AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+ di 2.412 x 1.080 pixel, colori a 10 bit, gamma di colori sRGB e HDR10+, con foro per la fotocamera anteriore Chip: Snapdragon 8+ Gen 1

Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 8/12 GB (per l'india, ma il massimo sarà 16 GB)

8/12 GB (per l'india, ma il massimo sarà 16 GB) Archiviazione: 128/256 GB

128/256 GB Fotocamere posteriori : principale: Sony IMX766 da 50 megapixel con supporto OIS ultra grandangolare da 8 megapixel con campo visivo di 120 gradi macro da 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel con supporto EIS

: 16 megapixel con supporto EIS Sistema operativo : OxygenOS 12 con Android 12

: OxygenOS 12 con Android 12 Sicurezza: scanner di impronte digitali sotto allo schermo

scanner di impronte digitali sotto allo schermo Batteria: 4.800 mAh con ricarica rapida da 150 W.

Prezzo e disponibilità