OnePlus 10T e OxygenOS 13 annunciati: in arrivo ad inizio agosto

OnePlus torna a farsi sentire nel settore smartphone, e non solo con i suoi medio-gamma Android. L'azienda cinese ha appena annunciato la data di lancio del suo prossimo top di gamma.

Offerte Amazon

Sarà OnePlus 10T 5G il secondo flagship dell'azienda cinese per il 2022. Si tratterà di un dispositivo particolarmente interessante, tra i primi a presentare il nuovo processore Snapdragon 8+ Gen 1 di casa Qualcomm. Abbiamo iniziato ad avere sentore del lancio del nuovo modello dopo il tweet particolare di OnePlus arrivato poche ore fa.

Il prossimo 3 agosto OnePlus terrà dunque un evento ufficiale, presso la Gotham Hall di New York, durante il quale verrà ufficializzato il nuovo OnePlus 10T 5G.

Ma non ci sarà soltanto il nuovo top di gamma. OnePlus ha infatti riferito che durante il suo evento verrà presentata anche la nuova OxygenOS 13, la nuova generazione della sua interfaccia software che probabilmente sarà basata su Android 13. Possiamo aspettarci nuovi miglioramenti e funzionalità per la modalità Always On e la Zen Mode.

Ci aspettiamo che il debutto ufficiale della OxygenOS 13 non arrivi prima del prossimo autunno, quando la prima versione stabile di Android 13 verrà rilasciata al pubblico da Google. Il debutto della OxygenOS 13 è previsto prima per OnePlus 10 Pro.

L'evento ufficiale di OnePlus sarò trasmesso in streaming, quindi sarà possibile seguirlo per chiunque. L'evento si terrà il prossimo 3 agosto a partire dalle ore 16 in Italia. Torneremo ad aggiornarvi appena verrà condiviso il link per seguirlo in diretta.