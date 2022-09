OnePlus 10T regala le Buds Pro e supervaluta l'usato

OnePlus ha infatti annunciato la promozione alla quale potranno accedere tutti coloro che acquisteranno OnePlus 10T sul suo store ufficiale. La promozione prevede che chi acquisterà OnePlus 10T entro il prossimo 19 settembre riceverà in regalo le OnePlus Buds Pro , le true wireless premium della casa cinese.

Tra i suoi flagship attualmente troviamo OnePlus 10 Pro , con la serie T arrivata recentemente. Abbiamo conosciuto nel dettaglio OnePlus 10T con la nostra recensione completa , che trovate a fine articolo. Proprio in merito a questo dispositivo OnePlus ha lanciato una nuova iniziativa promozionale .

Da diversi anni ormai conosciamo OnePlus per il suo forte impegno nel settore di mercato degli smartphone , iniziato con i top di gamma Android e poi esteso al segmento dei medio-gamma.

Inoltre, sempre fino al prossimo 19 settembre, sarà possibile usufruire di uno sconto fino a 150€ dando in permuta un dispositivo vecchio. Questo può consistere in un vecchio smartphone, smartwatch o tablet. Potete verificare la valutazione del vostro usato per l'acquisto di OnePlus 10T tramite questo indirizzo.

Infine, OnePlus ci fa sapere che fino al 1 ottobre gli studenti potranno anche accedere allo sconto del 15% sul suo store ufficiale. Per farlo sarà necessario certificare il proprio status di studente sul sito ufficiale OnePlus.

La promozione che abbiamo appena descritto per acquistare OnePlus 10T è valida fino al prossimo 19 settembre. Qui sotto trovate il link per accedervi direttamente.