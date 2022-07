Perché OnePlus 10T non avrà il tasto fisico per le notifiche

OnePlus torna a farsi sentire nel settore smartphone, e non solo con i suoi medio-gamma Android. L'azienda cinese ha annunciato la data di lancio del suo prossimo top di gamma, OnePlus 10T, e ora iniziamo a conoscerlo in anteprima.

Nelle ultime ore sono trapelate online delle importanti informazioni che riguardano il suo design, cosa che finora non era avvenuta e che lasciava presagire che OnePlus intendesse tenere relativamente segreto il suo dispositivo fino alla presentazione ufficiale del 3 agosto.

Le immagini che trovate in galleria mostrano il design di OnePlus 10T in tutte le sue angolazioni. Posteriormente vediamo un modulo fotografico quadrato con almeno tre sensori, senza alcuna menzione alla collaborazione col marchio Hasselblad, e anteriormente vediamo un display abbastanza piatto con un singolo foro centrale che ospita la fotocamera anteriore.

Ma è lateralmente che dovete osservare bene: per la prima volta in tanti anni non vediamo lo slider laterale per le notifiche. Questo componente fisico ha acompagnato praticamente tutti i modelli top di gamma di casa OnePlus, ed è sempre stato apprezzato dagli utenti.

Con OnePlus 10T invece l'azienda cinese avrebbe preferito non includerlo, e la ragione è da individuare nella disposizione dei componenti interni. Il capo designer di OnePlus ha infatti rivelato, in un'intervista concessa a The Verge, che la scelta è stata fatta per far posto ad altri componenti necessari per la ricarica rapida ad alta potenza, oltre che per migliorare la qualità della connettività.

Nello specifico, OnePlus 10T dovrebbe arrivare con una ricarica di output fino a 150W, e che per ottenere questa potenza sarebbe necessario includere due innesti per la ricarica, e non solo uno come accade per OnePlus 10 Pro. Per il lato connettività, il dispositivo dovrebbe includere addirittura 15 antenne al suo interno.

Insomma, OnePlus ha scelto il compromesso di togliere lo storico slider per offrire una velocità di ricarica più alta, più rapida anche della già ottima ricarica che troviamo sui modelli precedenti. Voi avreste fatto lo stesso?

Il capo designer di OnePlus ha anche commentato l'assenza del marchio Hasselblad. Anche questa sarebbe stata una scelta deliberata da OnePlus per contenere i costi. Staremo a vedere se pagherà in termini di vendite.

Vi ricordiamo che il dispositivo sarà presentato con un evento ufficiale di OnePlus in streaming, per cui sarà possibile seguirlo per chiunque. L'evento si terrà il prossimo 3 agosto a partire dalle ore 16 in Italia. Torneremo ad aggiornarvi appena verrà condiviso il link per seguirlo in diretta.