OnePlus 10T è stato annunciato con un tweet spiritoso: confermata la presenza di Snapadragon 8+ Gen 1

In attesa di ulteriori dettagli sul nuovo dispositivo, che su Geekbench ha fatto segnare rispettivamente 1049 e 3495 nei test single-core e multi-core, sembra certo che lo smartphone di OnePlus verrà lanciato il 3 agosto in India. Inoltre, il OnePlus 10T dovrebbe essere lanciato in due opzioni di colore: Jade Green e Moonstone Black. Per quanto riguarda il design, invece, si dice che quello delle fotocamere dovrebbe essere molto simile a quanto già visto sul OnePlus 10 Pro 5G, un dispositivo molto apprezzato per le specifiche tecniche e per il funzionamento. L'unico "neo" dello smartphone, probabilmente, è la mancanza di un pizzico di personalità.