OnePlus 10T 5G si farà: ecco le presunte specifiche

Sembra che ormai sia assodato il lancio di OnePlus 10T 5G, il prossimo smartphone top di gamma che la casa cinese lancerà durante la seconda parte del 2022. Ora sono trapelate anche alcune delle sue presunte specifiche tecniche.

Canale Telegram Offerte

Lo scorso aprile il noto leaker Steve H. aveva riferito alcune delle specifiche attese per OnePlus 10, ora invece che quel dispositivo arriverà sul mercato come OnePlus 10T 5G. Andiamo quindi a rivedere cosa aspettarsi dalla scheda tecnica:

Display : 6,7" Full HD+ AMOLED, 120 Hz, LPTO 2.0

: 6,7" Full HD+ AMOLED, 120 Hz, LPTO 2.0 Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ o MediaTek Dimensity 9000 (OnePlus li sta testando entrambi)

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ o MediaTek Dimensity 9000 (OnePlus li sta testando entrambi) RAM : 8 GB/12 GB

: 8 GB/12 GB Storage interno : 128 GB/256 GB

: 128 GB/256 GB Sistema operativo : Android 12 con OxygenOS 12

: Android 12 con OxygenOS 12 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 16 megapixel Macro : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel

: 32 megapixel Batteria: 4.800 mAh con ricarica rapida a 150W

Se tutto fosse confermato, potremmo assumere che quello che nei rumor pecedenti veniva indicato come OnePlus 10 in realtà arriverà sul mercato come OnePlus 10T 5G. Allora possiamo dire che la variante standard non arriverà mai? A questo punto ci sembra abbastanza probabile.