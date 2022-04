Tutte le sfumature di OnePlus 10R e OnePlus Nord CE 2 Lite

Mancano pochi giorni al prossimo evento OnePlus, quello in cui l'azienda cinese presenterà ufficialmente nuovi smartphone come OnePlus 10R e Nord CE 2 Lite. Dopo aver visto la probabile finitura simil-Sandstone per il primo, è giunto il momento di dare un'occhiata a cosa attenderci dalle colorazioni.

Il prossimo OnePlus 10R arriverà sul mercato in tre varianti di colore: si parla di Arctic Glow, Green, e Sierra Black, stando a quanto da mySmartPrice. Mentre per OnePlus Nord CE 2 Lite, uno dei nuovi medio-gamma dell'azienda, arriveranno due colorazioni: Black e Jade Fog.