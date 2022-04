OnePlus 10R si sdoppia, ma noi rischiamo di non vederlo comunque

Sarà una fine di aprile intensa in casa OnePlus perché la casa cinese si prepara a lanciare una serie di nuovi smartphone e non solo. Oggi parliamo di OnePlus 10R.

Quello che è atteso come il prossimo dispositivo di fascia alta di casa OnePlus l'abbiamo già in parte conosciuto grazie ai rumor emersi nelle scorse settimane online. Ora trapelano nuovi dettagli sul suo lancio: la presentazione di OnePlus 10R 5G avverrà il prossimo 28 aprile in India, ma lo stesso device arriverà anche in Cina il prossimo 21 aprile. Nel mercato cionese sarà nominato OnePlus Ace.