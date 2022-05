OnePlus 10 Ultra: trapela un video render

Le uniche indicazioni tecniche che si hanno sul dispositivo sono che dovrebbe continuare la collaborazione con Hasselblad e possedere un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 5X, oltre alla fotocamera principale e alla ultra grandangolare.

Secondo indiscrezioni, poi, dovrebbe essere dotato del nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1+ (a differenza del 10 liscio), che dovrebbe essere presentato questo mese e rappresentare un'evoluzione del collaudato Snapdragon 8 Gen 1, con processo a 4 nm di TSMC e architettura a tre cluster "1 + 3 + 4" (1 core Cortex X2, 3 core Cortex A710 e 4 core Cortex A510).

Come anticipato in apertura, la fonte non è confermata, quindi le immagini sono da prendere con la dovuta cautela. In ogni caso il nuovo OnePlus 10 Ultra dovrebbe essere lanciato per giugno, quindi restate collegati per altre anticipazioni!