OnePlus 10 Ultra: in cosa potrebbe differenziarsi dal modello Pro

Al momento nessun dettaglio ufficiale è stato condiviso in merito al lancio di un presunto OnePlus 10 Ultra , ma quelli di LetsGoDigital hanno scovato un nuovo brevetto depositato da OnePlus che potrebbe far pensare a un nuovo modello della serie OnePlus 10. Il dispositivo si differenzia dell'attuale scheda tecnica di OnePlus 10 Pro per la presenza di un sensore periscopico nel comparto fotografico posteriore.

La presenza di un sensore periscopico assicurerebbe delle performance migliori in fase di zoom rispetto al modello Pro. Il design della parte anteriore appare molto simile, per non dire identico, a quello che vediamo in OnePlus 10 Pro. Altro dettaglio importante è stato aggiunto nei render realizzati in base agli schizzi scovati nel brevetto: questo è una descrizione che rimanda all'integrazione della NPU MariSilicon Imaging, il processore delle immagini dedicato e integrato nel processore realizzato da OPPO.

I precedenti rumor infatti indicavano che OnePlus 10 Ultra sarebbe potuto arrivare sul mercato come uno dei primi dispositivi con il processore proprietario realizzato da OPPO.

Ribadiamo che al momento quanto riferito su OnePlus 10 Ultra non è nulla più che un'ipotesi, basata sui brevetti di OnePlus recentemente trapelati in rete.