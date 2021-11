OnePlus 10 senza segreti: trapelano design, specifiche e prezzo

OnePlus si prepara a lanciare il suo prossimo smartphone top di gamma: OnePlus 10 dovrebbe arrivare entro prima metà del prossimo anno, ma in rete sono trapelate tutte le informazioni sul dispositivo, design incluso.

I render mostrano il retro dello smartphone: l'azienda abbandona dunque il design visto su OnePlus 9 per quanto riguarda il gruppo delle fotocamere e passa ad un grande quadrato decentrato e in materiale lucido (mentre la parte posteriore è opaca). Le fotocamere di OnePlus 10 saranno tre, ma purtroppo non si conoscono le specifiche.