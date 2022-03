OnePlus 10, sei tu?

Dopo aver appreso le ultime novità sul lancio internazionale di OnePlus 10 Pro, che al momento è disponibile ufficialmente soltato in Cina, possiamo dare un'occhiata a come potrebbe essere la variante base di OnePlus 10.

Le immagini che trovate in galleria sono trapelate dalla Cina e mostrano dei dispositivi OnePlus dalla loro cover posteriore. Non si tratta di modelli già presentati e nemmeno del OnePlus 10 Pro lanciato in Cina. Pertanto, siamo portati a ipotizzare che possa trattarsi proprio di OnePlus 10.