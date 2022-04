OnePlus 10 meglio del Pro? La scheda tecnica promette faville

Da poche settimane OnePlus ha lanciato a livello anche internazionale il suo OnePlus 10 Pro, il flagship assoluto per il 2022. L'azienda cinese potrebbe però avere in serbo un nuovo smartphone, il OnePlus 10 di cui a sprazzi abbiamo sentito parlare nei mesi scorsi.

Nelle ultime ore il solito Steve H. ha condiviso interessanti dettagli sulle specifiche tecniche che dovrebbero caratterizzare OnePlus 10. Andiamo a vederle insieme:

Display : 6,7" Full HD+ AMOLED, 120 Hz, LPTO 2.0

: 6,7" Full HD+ AMOLED, 120 Hz, LPTO 2.0 Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ o MediaTek Dimensity 9000 (OnePlus li sta testando entrambi)

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ o MediaTek Dimensity 9000 (OnePlus li sta testando entrambi) RAM : 8 GB/12 GB

: 8 GB/12 GB Storage interno : 128 GB/256 GB

: 128 GB/256 GB Sistema operativo : Android 12 con OxygenOS 12

: Android 12 con OxygenOS 12 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Grandangolo : 16 megapixel Macro : 2 megapixel

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel

: 32 megapixel Batteria: 4.800 mAh con ricarica rapida a 150W

Dunque possiamo aspettarci un OnePlus 10 che non arriverà come una versione meno costosa della variante Pro, ma più come un vero e proprio flagship in tutto e per tutto di dimensioni più compatte.

Ancora non sappiamo nulla sul suo lancio, OnePlus non ha nemmeno lanciato dei chiari segnali in merito alla sua esistenza. Secondo Steve H. dovrebbe arrivare entro fine anno.