Ecco come si spezza in due OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro, il top di gamma di casa OnePlus lanciato al momento soltanto in Cina, è appena passato dalle sapienti mani di Zack del canale JerryRigEverything per il consueto test di resistenza. Questo ha messo in luce degli allarmanti aspetti per il dispositivo.

Il test completo potete godervelo tramite il video completo che trovate a fine articolo. Le classiche prove di resistenza ai graffi e al fuoco hanno mostrato i soliti risultati che si osservano sugli smartphone attuali: il display di OnePlus 10 Pro resiste fino al livello 6 della scala di Mohs in termini di graffi e circa 30 secondi alla fiamma, per poi non recuperare più il suo aspetto originale.