OnePlus 10 Pro potrebbe costare anche meno del precedente

Manca ormai pochissimo al lancio del nuovo Oneplus 10 Pro, l'ultimo smartphone di Oneplus che continua la collaborazione con Hasselblad per porre l'accento sull'esperienza fotografica in modo da competere con i migliori del settore.

Il telefono è stato presentato in Cina l'11 gennaio ed è disponibile al prezzo di 4.699 yuan (al cambio circa 650 euro) per la versione 8/128GB, 4.999 yuan (circa 695 euro) per il modello 8/256GB, e 5.299 yuan (circa 735 euro) per il top da 12/ 256GB. Ora il sito Mediamark.de ha messo in listino la versione più economica, rivelando il prezzo in Germania, 899 euro.