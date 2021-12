OnePlus 10 Pro non ha davvero più segreti: ecco le specifiche complete

Confermato il SoC: sarà Snapdragon 8 Gen 1 a far girare OnePlus 10 Pro, unito a 8 o 12 GB di memoria RAM. Lo schermo sarà da 6,7 pollici in risoluzione QHD+ e con refresh rate a 120Hz. Non mancherà ovviamente la ricarica rapida, vero cavallo di battaglia di OnePlus: in particolare, si tratterà della SuperVOOC a 80W per la ricarica cablata e AirVOOC a 50W per quella wireless (c'è anche la reverse wireless charging).

Infine, è necessario parlare delle fotocamere: queste saranno in configurazione 48MP+50MP+8MP e saranno sviluppate in collaborazione con Hasselblad (nel tweet che vedete in basso si parla di 2nd Gen Hasselblad Camera). Adesso non resta dunque che attendere la presentazione ufficiale.