OnePlus 10 Pro non convince DxOMark: la vetta dei camera-phone è lontana

OnePlus 10 Pro è lo smartphone di punta per il 2022 di casa OnePlus e ha appena ricevuto il responso ufficiale da DxOMark in merito alle performance del suo comparto fotografico. Il punteggio finale è abbastanza deludente, soprattutto considerando la caratura e il prezzo del device, e anche la partnership con Hasselblad per realizzare i sensori fotografici.

Il punteggio totale assegnato da DxOMark a OnePlus 10 Pro ammonta a 127 punti, che colloca il dispositivo al 27° posto della classifica generale. Ben al di sotto di Pixel 6 e iPhone 13, al di sotto anche di modelli più datati come Xiaomi Mi 10 Pro. In fase di scatto ha conseguito un parziale di 132 punti, in fase di zoom un parziale di 72 punti e in fase di registrazione video un parziale di 110 punti.