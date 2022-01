OnePlus 10 Pro avrà due anime ispirate alla natura: ecco le nuove immagini

Le immagini che trovate nella galleria in basso rappresentano le due declinazioni che caratterizzeranno OnePlus 10 Pro. Sul mercato arriverà in versione Volcanic Black e in quella Emerald Forest . Si differenzieranno essenzialmente in termini di colorazione , accomunate da un design della parte posteriore rivisto in modo rilevante rispetto a OnePlus 9.

Anche per OnePlus 10 Pro l'azienda cinese vorrà porre l'accento sui materiali di realizzazione. Per la variante scura ci sarà anche un effetto satinato per la cover posteriore, con una chiara ispirazione al contesto vulcanico, mentre quella verde ci sarà una finitura più brillante.

Vi ricordiamo che la presentazione ufficiale del nuovo OnePlus 10 Pro dovrebbe avvenire il prossimo 11 gennaio in Cina. Il debutto in Europa è previsto per marzo / aprile 2022.