OnePlus 10 Pro avrà OxygenOS contro le previsioni, e spuntano nuovi marchi OnePlus

I rumor emersi fino a qualche settimana fa infatti indicavano che insieme a OnePlus 10 Pro sarebbe arrivata la nuova interfaccia software di OnePlus , quella che inizialmente sembrava identificata dal nome H2OOS . In ogni caso, sarebbe dovuto arrivare il nuovo sistema operativo di OnePlus, risultato della sua integrazione con OPPO e la ColorOS. Stando a quanto riferito nelle ultime ore dal leaker Yogesh Brar questo non accadrà .

Secondo il leaker infatti il debutto del successore di OxygenOS è stato ritardato e non avverrà con il lancio di OnePlus 10 Pro a livello internazionale. Questo significa che il nuovo top di gamma OnePlus arriverà nel mercato europeo con la OxygenOS 12. Tale sistema operativo ci è già noto, anche se nell'ultima versione abbiamo visto diverse novità che rimandano all'esperienza software fornita dalla ColorOS di OPPO.

Al momento non sono state indicate delle tempistiche per il lancio del nuovo sistema operativo basato su Android di OnePlus, è chiaro che il suo posticipo non significa annullamento.

Nel frattempo, OnePlus fa parlare ancora di sé per un curioso avvenimento emerso in rete dagli USA. Il leaker Mukul Sharma ha scovato la registrazione di tre nuovi marchi da parte dell'azienda cinese: "two plus", "six plus" e "eight plus". Al momento è difficile dire di cosa possa trattarsi. Può anche darsi che OnePlus ha in mente di diversificare ulteriormente i suoi prodotti nel mercato statunitense, torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.