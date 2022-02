OnePlus 10 Pro arriva a marzo in Europa, ma senza OS unificato

OnePlus ha appena condiviso delle importanti informazioni in merito alle novità che ha in serbo per i prossimi mesi, soprattutto in relazione ai mercati europei.

I dettagli più importanti riguardano l'attesa di OnePlus 10 Pro, il top di gamma che l'azienda cinese al momento ha riservato esclusivamente per il mercato di casa. Lo smartphone dovrebbe arrivare a livello internazionale, e dunque anche in Italia, entro la fine di marzo 2022.